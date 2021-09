Energia: Gelmini su decreto bollette, governo aiuta concretamente tanti italiani e tante imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto sulle bollette, "il governo viene concretamente incontro ai bisogni di tanti italiani e di tante imprese in difficoltà.Le nuove misure intervengono a vantaggio delle oltre 3 milioni di famiglie che beneficiano del ’bonus sociale elettrico’: per loro sono praticamente azzerati gli effetti del futuro aumento delle bollette". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie. "Per circa 6 milioni di piccolissime e piccole imprese e per circa 29 milioni di clienti domestici, invece, sono azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il quarto trimestre 2021. Per quanto riguarda il gas, per circa 2,5 milioni di famiglie che beneficiano del ‘bonus gas’, sono tendenzialmente azzerati gli effetti del previsto aumento della bolletta nel quarto trimestre 2021. Nello stesso periodo, per tutti gli utenti del gas naturale l’Iva è portata al 5 per cento e gli oneri di sistema sono azzerati. Non era ipotizzabile che tante famiglie e imprese dovessero pagare molto di più i costi dell’energia a causa dell’aumento delle materie prime. In Consiglio dei ministri - conclude - abbiamo approvato una misura di buon senso in un momento nel quale la nostra economia ha bisogno di benzina per continuare a correre. Avanti così”. (Com)