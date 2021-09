Covid: al Pirellone il docufilm “Le 7 giornate di Bergamo”, i giorni più drammatici della pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa sera al Belvedere di Palazzo Pirelli è stato proiettato il docufilm “Le 7 giornate di Bergamo”, opera prima cinematografica di Simona Ventura, che racconta la costruzione in tempi record dell’ospedale voluto dagli Alpini a Bergamo nel marzo del 2020. “Le immagini esprimono la volontà di riscossa del popolo orobico duramente colpito dalla pandemia e sono oggi la testimonianza lampante che, uniti, si possono sconfiggere anche le peggiori avversità” ha spiegato la regista Ventura. Girato per decine di ore nei cantieri aperti, il docufilm è stato presentato alla recente Mostra internazionale di arte cinematografica di Venezia dove ha riscosso un buon successo. Nel film sono state raccolte anche una ventina di testimonianze dei protagonisti e sono stati ripresi i momenti più importanti della realizzazione dell'ospedale degli Alpini in Fiera a Bergamo nel periodo più drammatico della pandemia covid in Lombardia. A introdurre la proiezione il presidente del consiglio regionale Alessandro Fermi, l'ex assessore al welfare di regione Lombardia, Giulio Gallera e altri consiglieri regionali. (Rem)