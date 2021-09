Energia: Arrigoni-Romeo (Lega), bene che governo recepisca nostre proposte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’intervento del governo "con il decreto da tre miliardi di euro teso a mitigare il caro-bollette, riduce sul gas l'Iva al 5 per cento e sterilizza gli oneri di sistema della bolletta per tutti; diminuisce parte degli oneri di sistema della bolletta luce di famiglie e piccole imprese e rafforza lo sconto sul bonus sociale luce e gas per famiglie bisognose". Lo dichiarano i senatori della Lega Paolo Arrigoni, responsabile dipartimento energia, e Massimiliano Romeo, capogruppo a Palazzo Madama. "Bene così: tutti punti che la Lega da giorni chiedeva con forza, inseriti anche nella propria mozione depositata sia in Senato che alla Camera. Dopo questo primo passo, occorrerà mettere in campo ulteriori azioni strutturali per perseguire una transizione ecologica sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale e per scongiurare in futuro ulteriori aumenti bolletta, a partire dalla revisione degli oneri di sistema per proseguire in sede europea con una diversificazione degli approvvigionamenti energetici del nostro paese”.(Com)