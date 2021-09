Argentina: Horacio Rosatti nuovo presidente della Corte suprema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice Horacio Rosatti sarà il nuovo presidente della Corte suprema argentina. Succederà al giudice Carlos Rosenkrantz, che passerà ad essere il vice presidente, si legge in una nota del massimo organo della giustizia. Rosatti, di 65 anni, è stato eletto in una riunione straordinaria convocata per oggi ed ha incassato i voti favorevoli di Rosenkrantz e Juan Carlos Maqueda, mentre i giudici Ricardo Lorenzetti ed Elena Highton de Nolasco non hanno presenziato la riunione. Il nuovo presidente della Corte è stato costituente convenzionale nel 1994. È anche entrato a far parte del governo nazionale come ministro della giustizia durante la presidenza di Néstor Kirchner. È membro della Cs dal 2016, nominato dall'allora capo dello Stato, Mauricio Macri. (Abu)