Roma 2021: Conte e i big del M5s in piazza con Raggi "ora città può volare"

- Con oltre 300 mila abitanti il Municipio VII di Roma è quello più popolato della città e la sindaca uscente del M5s, Virginia Raggi, lo ha scelto per il comizio elettorale in cui oltre al presidente Giuseppe Conte sono intervenuti anche molti esponenti di rilievo: Francesco Silvestri, Paola Taverna, Pierpaolo Sileri, Giulia Lupo, Fabio Castaldo, Francesco D'Uva, Marco Bella, Angela Salafia, Ettore Licheri, Giulia Sarti, Leonardo Donno, Gianluca Perilli, Michele Gubitosa. Diverse centinaia le persone che si sono riunite per l'occasione. Al centro degli interventi i temi cari al M5s, a partire dal reddito di cittadinanza. "Il reddito di cittadinanza va migliorato perché tutto è migliorabile. Ma non ci facciamo dire da politici che guadagnano 15 mila euro al mese, che non hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, che non sanno che cosa significa vivere con 500 euro al mese, che il reddito di cittadinanza non funziona. È inaccettabile", ha detto Raggi. Ha rincarato la dose Conte: "Salvini, Meloni e Renzi. Tutti e tre hanno attaccato il reddito di cittadinanza e vivono di politica da quando sono ragazzi. Dicono che ci sono gli abusi. Allora se scopriamo un falso invalido togliamo le pensioni di invalidità?". Conte ha ricordato quando da premier "una persona mi ha detto sto facendo cure mediche serie con il reddito di cittadinanza, un'altra mi ha detto di aver potuto mangiare una bistecca dopo un anno e mezzo. Ho ricevuto pacchi di lettere sul reddito di cittadinanza". (segue) (Rer)