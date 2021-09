Roma 2021: Conte e i big del M5s in piazza con Raggi "ora città può volare" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poi si è ovviamente parlato di Roma. "Ci sono quelli che ti chiedono di votare per uno o l'altro che si conosce - ha affermato Conte -. Qualcuno lo chiama voto di scambio, io in modo più gentile lo chiamo il voto di cortesia. La cortesia personale? Io ti mando a quel Paese. Io devo pensare al Paese e ai miei figli, lasciamo perdere il voto di cortesia, perché il voto di cortesia ci ha distrutto il Paese". E ancora: "Roma, per le condizioni in cui è stata presa poteva mai correre? In questo mandato Virginia doveva mettere a posto le cose. Solo chi capisce di amministrazione pubblica, capisce la difficoltà che ha avuto Virginia" e "Virginia non è un fenomeno e io non sono un fenomeno. Facciamo quello che dovrebbe fare qualsiasi politico. Studiamo e lavoriamo per il bene comune". Rivolgendosi agli avversari la sindaca invece ha detto:" Quando vedo candidati che spendono 300 mila euro per la campagna elettorale mi chiedo a chi dopo dovranno rispondere". E ancora: "Ci attaccano dicendo che tante cose erano facili da fare. Ci dicano perché non le hanno fatte loro quando governavano. Per questo è arrivato il M5s". Infine "abbiamo superato i nostri avversari, ora noi puntiamo Michetti. Lo stiamo tallonando nel suo Michetti scappa tour. C'è un alto tasso di indecisi". (segue) (Rer)