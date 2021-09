Usa-Israele: Camera dei rappresentanti approva disegno di legge su finanziamento ad Iron Dome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato oggi il disegno di legge che fornisce 1 miliardo di dollari in stanziamenti supplementari per il Dipartimento della Difesa da fornire al governo di Israele per l'approvvigionamento del sistema di difesa Iron Dome volto a contrastare le minacce missilistiche a corto raggio". Lo riferisce il quotidiano israeliano "Jerusalem Post". Successivamente il disegno di legge approderà al Senato. Nei giorni scorsi un gruppo di democratici progressisti ha proposto di bloccare lo stanziamento di un miliardo di dollari destinato a finanziare il sistema di difesa aerea Iron Dome, che protegge lo Stato di Israele da attacchi missilistici. L’incidente ha sollevato dubbi in Israele riguardo alla disponibilità del Partito democratico Usa a sostenere lo Stato ebraico, suscitando anche critiche da parte di esponenti del governo israeliano. (Res)