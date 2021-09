Marina militare: capo di Stato maggiore Cavo Dragone, mantenuti tutti gli impegni durante la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina militare, nonostante la sfida inedita posta dalla pandemia del Covid-19, ha saputo mantenere tutti i suoi impegni. Lo ha detto il capo di Stato maggiore della Marina militare, ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, nel suo intervento oggi a Roma per l’evento “Un anno di comunicazione e valorizzazione del brand Marina militare”. Il capo di Stato maggiore ha sottolineato che la ripresa di quest’appuntamento annuale oggi al circolo sottoufficiali della Marina militare a Roma, dopo l’interruzione dello scorso anno a causa del Covid-19, è un fatto significativo. “Noi stessi come marinai abbiamo veramente dovuto reinventarci”, ha sottolineato Cavo Dragone parlando delle difficoltà iniziali e dell’incapacità nel febbraio 2020 di comprendere il nemico in una situazione inedita in cui c’erano delle navi della Marina fuori in missione con 400 persone coinvolte. “Il momento in cui mi sono sentito più orgoglioso di fare parte della Marina militare è stato quando nessuno dei nostri marinai ha alzato bandiera bianca nel momento in cui si doveva andare fuori in missione durante la pandemia del Covid-19”, ha dichiarato. (segue) (Res)