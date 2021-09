Marina militare: capo di Stato maggiore Cavo Dragone, mantenuti tutti gli impegni durante la pandemia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Le attività che minano la nostra sicurezza sono rimaste invariate”, ha proseguito l’ammiraglio Cavo Dragone secondo cui il mare, in una situazione di controlli rafforzati per il Covid, si è dimostrato forse “più poroso”. “Ma abbiamo mantenuto i nostri impegni”, ha rimarcato Cavo Dragone menzionando ad esempio la missione Irini nel Mediterraneo e il raddoppio della presenza nel Golfo di Guinea. A suo modo di vedere, questo è stato possibile “grazie ad un Dna che abbiamo” e ai valori che abbiamo e che ci sono stati trasmessi. Il capo di Stato maggiore della Marina militare ha poi annunciato che l’Italia ha anche rafforzato la sua presenza nel Mediterraneo orientale. "Presupponiamo di andare a far parte di una forza navale di fronte al Libano, assumendone la guida probabilmente nel 2022”, ha detto. (Res)