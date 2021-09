Kosovo: Kfor, si conclude esercitazione inter-agenzia Siver Sabre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si è conclusa l'edizione 2021 della “Silver Sabre” l'esercitazione annuale inter-agenzia supervisionata dalla Nato Kosovo Force (Kfor) in collaborazione con le istituzioni di sicurezza kosovare. Secondo quanto riferito in un comunicato della Kfor, la Silver Sabre 2021 si è svolta, nel rispetto delle normative tese a limitare la diffusione del contagio da coronavirus, con l’ambizioso obiettivo di testare la risposta sul campo da parte di tutte le organizzazioni kosovare preposte al soccorso (KSO) e degli enti locali in caso di pubbliche calamità. Per 3 giorni le Kso si sono amalgamate e addestrate simulando, presso il sedime dell'aerodromo di Gjakova/Dakovica e in contemporanea in altre località della provincia, interventi congiunti in situazioni emergenziali complesse dovute a scosse sismiche, condizioni meteo particolarmente avverse, alluvioni, smottamenti e frane, minacce batteriologiche e interventi di bonifica di ordigni inesplosi in contesti di conglomerati urbani e attività produttive. L’esercitazione ha richiesto la realizzazione di una centrale operativa congiunta composta da elementi della Kosovo Police (Kp), delle Kosovo Security Force (Ksf), Croce Rossa kosovara e altre organizzazioni locali connesse al soccorso in caso di disaster management, guidata dall’Emergency Management Agency (Ema) - istituzione del Kosovo strutturata sul modello alla Protezione civile italiana. (segue) (Com)