Kosovo: Kfor, si conclude esercitazione inter-agenzia Siver Sabre (2)

- Gli interventi emergenziali sul terreno e i soccorsi immediati alla popolazione coinvolta sono giunti sia via terra attraverso un complesso dispiegamento di mezzi logistici provenienti da tutte le organizzazioni interessate, che via aerea grazie al simultaneo impiego di elicotteri della Kfor. La Kfor è stata coinvolta in tutte le esercitazioni Silver Sabre sin dal 2012, con l'obiettivo di formare le Kso e aiutarle a sviluppare le capacità necessarie per affrontare le emergenze naturali in contesti di disaster management sul modello creato dalle Forze Armate italiane e la Protezione civile nazionale attraverso le esercitazioni Vardirex (Various Disaster Relief Management Exercise). In questi ultimi anni sono stati compiuti importanti progressi culminati nell’edizione 2021 con un maggiore coinvolgimento delle Kso: infatti, per la prima volta la Silver Sabre, è stata completamente sviluppata e pianificata dalle istituzioni kosovare con la sola supervisione e valutazione fornita da personale esperto della Kfor. (segue) (Com)