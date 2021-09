Kosovo: Kfor, si conclude esercitazione inter-agenzia Siver Sabre (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Come ha sottolineato il comandante di Kfor, generale di divisione Franco Federici: “Le Kso, sono pienamente coinvolte in programmi e sperimentazioni che hanno come obiettivo il raggiungimento di una maggiore capacità d’intervento in sinergia con tutte le altre organizzazioni che si occupano di previsioni e soccorso in caso di calamità naturali e disastri ambientali, quello che in sostanza ha rappresentato uno degli scopi principali della Silver Sabre 2021.” – continuando: “Kfor nel pieno rispetto del proprio mandato discendente dalla risoluzione UN 1244 del ’99 resta attenta a mantenere in quest’area un ambiente sicuro per tutte le comunità del Kosovo e - come visto anche in questa occasione - a sostenere lo sviluppo delle KSF nell'ambito del proprio mandato originale, vale a dire quello di una forza di protezione civile nell’alveo della più ampia Kosovo Security Organization. In tale contesto ritengo il sistema italiano di risposta alle emergenze un modello anche per le organizzazioni di sicurezza del Kosovo”. (Com)