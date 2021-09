Israele-Usa: ministro Difesa Gantz, alleanza con Washington continuerà a essere forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’alleanza fra Israele e gli Stati Uniti è il risultato di “profondi legami di sicurezza”, basati su “comuni interessi” e soprattutto su “valori condivisi”. Lo ha detto parlando a un evento il ministro della Difesa di Israele, Benny Gantz, citato dal quotidiano israeliano “The Times of Israel”. “Così è stato e così continuerà a essere”, ha detto il ministro, ribadendo la solidità delle relazioni fra i due alleati. Coloro che cercano di difendere lo Stato di Israele dovranno sempre “approfondire le nostre alleanze con gli ebrei della diaspora e con i Paesi di tutto il mondo, e prima di tutto con il nostro amico più stretto, gli Stati Uniti”, ha aggiunto. Anche se Gantz non ha citato espressamente l’episodio, le sue dichiarazioni giungono due giorni dopo la controversa decisione del Congresso Usa – promossa da un gruppo di democratici progressisti – di bloccare lo stanziamento di un miliardo di dollari destinato a finanziare il sistema di difesa aerea Iron Dome, che protegge lo Stato di Israele da attacchi missilistici. Nonostante il finanziamento sia poi stato ripresentato al Congresso in un’altra bozza di legge, che dovrebbe essere approvata, l’incidente ha sollevato dubbi in Israele riguardo alla disponibilità del Partito democratico Usa a sostenere lo Stato ebraico, suscitando anche critiche da parte di esponenti del governo israeliano. (Res)