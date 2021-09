Roma 2021: Raggi, superato avversari, ora talloniamo Michetti nel suo "scappa tour"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo superato i nostri avversari, ora noi puntiamo Michetti. Lo stiamo tallonando nel suo Michetti scappa tour. C'è un alto tasso di indecisi". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, in occasione della iniziativa elettorale a Villa Lazzaroni con il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Spiegate ai vostri amici perché è giusto andare avanti in questa direzione - ha aggiunto -. Non lasciamo la tavola apparecchiata agli altri, torniamo a vincere questa città". (Rer)