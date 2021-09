Lazio: Vincenzi (Pd), fondamentale investire in sanità pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Marco Vincenzi (Pd), oggi a Tivoli per il confronto Cgil - istituzioni sul nuovo ospedale Tiburtino. "Una giornata importante, per sottolineare quanto sia fondamentale investire ancora di più nella sanità pubblica - dichiara Vincenzi in una nota -. Con il nuovo ospedale la Regione ha puntato soprattutto sull'accessibilità, per dare la possibilità ai comuni di Tivoli, Guidonia, Roma e ai comuni già serviti dall'attuale ospedale di poter essere coperti da un servizio ospedaliero moderno ed efficiente". (Rer)