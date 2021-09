Russia-Slovacchia: ministri Esteri a colloquio a New York

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri della Federazione Russa e della Slovacchia, Sergej Lavrov e Ivan Korcok, hanno avuto un colloquio a New York. Lo rende noto con un messaggio su Twitter il capo della diplomazia di Bratislava. I due si trovano negli Stati Uniti per la 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Ho ringraziato Lavrov per una conversazione franca e di merito sulle relazioni russo-slovacche e su altre importanti questioni”, ha detto Korcok. “Sebbene abbiamo punti di vista divergenti su alcuni temi internazionali, siamo d’accordo per intensificare ulteriormente le relazioni bilaterali, incluse quelle economiche, oltre ad agire dinanzi alle sfide globali”, ha continuato il ministro slovacco. (Vap)