Recovery: Cdm, 51 target entro 2021 fra riforme e investimenti, ad ora 13 raggiunti

- Nel corso del Consiglio dei ministri, il sottosegretario alla Presidenza, Roberto Garofoli, e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, hanno svolto la prima informativa in merito al monitoraggio e allo stato di attuazione delle misure previste dal Pnrr nel 2021. Lo si apprende al termine del Cdm. I target da raggiungere per l’anno in corso sono 51 distinte tra riforme ed investimenti, con la precisazione quanto a questi ultimi che, per investimenti, si intende anche l’adozione di atti di normativa primaria e secondaria o di atti amministrativi diretti a disciplinare specifici settori e da cui dipende l’utilizzabilità di risorse finanziarie dedicate per linee di intervento. I 51 target sono divisi in 24 investimenti e 27 riforme da adottare. Delle 51 misure sono stati raggiunti 13 obiettivi. (Rin)