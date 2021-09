Governo: decreto contro rincaro bollette interviene a vantaggio di oltre 3 milioni di persone che beneficiano del "bonus energia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove misure del decreto legge per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas nel quarto trimestre 2021, approvato oggi dal Cdm, intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di persone che beneficiano del “bonus energia”. Nello specifico, nuclei che hanno un Isee inferiore a 8.265 euro annui; nuclei familiari numerosi (Isee 20.000 euro annui con almeno 4 figli); percettori di reddito o pensione di cittadinanza; utenti in gravi condizioni di salute. Lo rende noto palazzo Chigi. Per costoro - si spiega - sono tendenzialmente azzerati gli effetti del futuro aumento della bolletta.(Rin)