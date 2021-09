Spagna: re Felipe su eruzione La Palma, Paese farà tutto il possibile per sostenere abitanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Spagna farà tutto il possibile per sostenere la gente di La Palma alle prese con un'eruzione vulcanica. Lo ha affermato il re Felipe VI, in visita con la regina Letizia sull'isola delle Canarie che dallo scorso fine settimana è vittima di una grave eruzione. "Tutte queste famiglie, nonostante il disastro che le ha colpite, avranno un futuro perché insieme le aiuteremo a ricostruire la loro vita", ha affermato il monarca in alcune dichiarazioni alla stampa. Felipe ha ammesso che "questi sono stati giorni e notti di immensa tristezza e angoscia", ma allo stesso tempo ha voluto rassicurare la popolazione di La Palma. "Alle famiglie colpite vorrei dire che non mancheranno gli aiuti per il ripristino della vostra vita, della vostra attività, del vostro futuro. Tutte le amministrazioni sono rappresentate qui, e questo impegno è molto chiaro", ha promesso il sovrano. (Spm)