Roma 2021: Conte, né io né Raggi siamo fenomeni, studiamo e siamo a servizio di cittadini

- "Virginia non è un fenomeno e io non sono un fenomeno. Facciamo quello che dovrebbe fare qualsiasi politico. Studiamo e lavoriamo per il bene comune". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in occasione della iniziativa elettorale a Villa Lazzaroni a sostegno della sindaca uscente Virginia Raggi. "Roma, per le condizioni in cui è stata presa poteva mai correre? In questo mandato Virginia doveva mettere a posto le cose. Solo chi capisce di amministrazione pubblica, capisce la difficoltà che ha avuto Virginia", ha concluso. (Rer)