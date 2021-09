Covid: Conte, green pass va fatto per mettere in sicurezza Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il green pass si deve fare, bisogna mettere in sicurezza il Paese. Su questo non si può scherzare". Lo ha detto il presidente del M5s, Giuseppe Conte, in occasione della iniziativa elettorale a Villa Lazzaroni - a sostegno della sindaca uscente Virginia Raggi - replicando a un contestatore che gridava "No green pass". L'uomo è stato allontanato dalla sicurezza. "Abbiamo toccato con mano la morte dei nostri cari e li ricorderemo negli anni a venire. Le pulsioni anti scientifiche le scacciamo via, dobbiamo completare fino alla fine la campagna vaccinale", ha concluso Conte. (Rer)