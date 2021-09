Recovery: Cdm, già definite 30 per cento riforme per 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’abito dei 51 target da raggiungere fare entro il 2021, secondo i progetti del Pnrr, relativamente agli investimenti, alla data di ieri, ne risultano già definiti 5, pari al 21 per cento del totale. Per tutti i restanti sono state già avviate le procedure di realizzazione. Per quel che riguarda le riforme, ne sono state definite 8, pari al 30 per cento del totale, sono già definite; per le altre 19 è già in corso il procedimento di approvazione. (Rin)