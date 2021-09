Roma 2021: Conte, basta con voto di cortesia, ha distrutto Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono quelli che ti chiedono di votare per uno o l'altro che si conosce. Qualcuno lo chiama voto di scambio, io in modo più gentile lo chiamo il voto di cortesia. La cortesia personale? Io ti mando a quel Paese. Io devo pensare al Paese e ai miei figli, lasciamo perdere il voto di cortesia, perché il voto di cortesia ci ha distrutto il Paese". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte in occasione della iniziativa elettorale a sostegno della sindaca di Roma uscente Virginia Raggi a Villa Lazzaroni. (Rer)