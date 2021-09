Nord Macedonia: Pendarovski all'Onu, solidarietà per affrontare i problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati devono mostrare solidarietà per affrontare i problemi "complessi e interdipendenti" del presente. Lo ha detto il capo dello Stato macedone, Stevo Pendarovski, nel suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Pendarovski ha affrontato il tema dei Balcani occidentali, osservando che i Paesi della regione hanno di fronte a sé delle serie sfide in termini di aspirazione all'integrazione europea. "Se vogliamo stabilità e prosperità dei Balcani occidentali, (visti) come collegamento importante per la stabilità e la sicurezza continentale e transcontinentale, dobbiamo capire che è urgentemente necessaria una svolta in termini di integrazione europea", ha affermato Pendarovski, aggiungendo che la Macedonia del Nord continua a rafforzare il funzionamento della propria società multietnica, basata sui principi della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Il presidente macedone ha poi affrontato il tema della pandemia, definendola "una lezione" che gli Stati del mondo devono imparare. "La pandemia, come ogni grande disastro nella storia umana, è una lezione che dobbiamo imparare. Non solo il Covid-19, ma la maggior parte delle sfide che l'umanità deve affrontare non si ferma ai confini dei nostri Stati e non distingue tra nazioni, religioni e ideologie. Possiamo affrontare tutti i problemi globali, che si tratti di sicurezza, pandemie o cambiamenti climatici, solo con maggiore empatia, cooperazione e solidarietà", ha affermato Pendarovski. (segue) (Seb)