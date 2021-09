Nord Macedonia: Pendarovski all'Onu, solidarietà per affrontare i problemi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente macedone ha poi condiviso le preoccupazioni di molti leader sugli ultimi sviluppi in Afghanistan, comprese quelle del segretario generale delle Nazioni Unite, che ha avvertito che il mondo sta affrontando un'altra catastrofe umanitaria e ha chiesto aiuto, sforzi congiunti e solidarietà. "Spinto da un senso di obbligo morale, oltre che di responsabilità solidale, il mio Paese, la Macedonia del Nord, ha immediatamente espresso la propria disponibilità a ricevere un numero significativo di rifugiati dall'Afghanistan, in particolare dalle categorie più vulnerabili e dalle persone che hanno lavorato per molti anni per agenzie delle Nazioni Unite in quel Paese. A centinaia di loro sono già stati forniti un rifugio sicuro e le condizioni per una vita dignitosa", ha dichiarato Pendarovski. (Seb)