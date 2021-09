Lombardia: Piloni (Pd), si calendario caccia figuraccia della Regione, ora risarcire i cacciatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione mette la pezza, tra l'altro necessaria, ma la figuraccia è fatta. L'ennesima, e a pagare sono i cittadini e i cacciatori che rispettano le regole. Commenta così in una nota il consigliere regionale del Partito Democratico Matteo Piloni, dopo la comunicazione della Regione che mette modifica la sospensione del calendario venatorio determinata dall'accoglimento da parte del TAR di un ricorso della Lega Anti Caccia contro i provvedimenti regionali. "Bisognerà trovare soluzioni risarcitorie per i cacciatori che hanno pagato tasse regionali senza poterne godere appieno. Inoltre, chiediamo all'assessore di venire a riferire in Consiglio su quali azioni intenda portare avanti per evitare che queste circostanze vengano a ripetersi. Altre Regioni adottano i calendari venatori per tempo e con delibera, è ora che Regione Lombardia si adegui. Basta con scorciatoie e raggiri normativi che non sarebbero più compresi da nessuno", conclude Piloni.(Com)