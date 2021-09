Argentina: crisi del debito, effettuato pagamento prima quota credito Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Argentina ha effettuato mercoledì il pagamento della prima quota del credito Stand By da 54 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale (Fmi). Si è trattato di un versamento per 1,9 miliardi di dollari effettuato utilizzando parte dei fondi ottenuti dallo stesso Fmi come Diritti speciali di prelievo. Lo ha annunciato il ministro dell'Economia, Martin Guzman, sottolineando che il pagamento rappresenta "un gesto di responsabilità" del governo argentino. Il credito era stato concesso nel 2018 al governo dell'ex presidente Mauricio Macri ed è oggetto attualmente di un delicato negoziato di ristrutturazione con l'istituzione multilaterale guidata da Kristalina Georgieva. Guzman ha definito tale debito come "uno dei peggiori problemi ereditati dalla precedente amministrazione" in quanto "dei 54 miliardi accordati sono stati riscossi 45 e di questi 21 miliardi sono stati usati per pagare altri crediti e 24 miliardi sono scomparsi nella fuga di capitali". (segue) (Abu)