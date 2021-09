Polonia-Iraq: ministri degli Esteri a colloquio, focus su sicurezza in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri di Polonia e Iraq, Zbigniew Rau e Fuad Hussein, hanno avuto un colloquio a New York. Lo ha reso noto un comunicato del dicastero degli Esteri di Varsavia. I due ministri si trovano negli Stati Uniti per la 76ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite. “Temi bilaterali e la sicurezza nella regione” del Medio Oriente “sono stati al centro della conversazione”, si legge nella nota. I rappresentanti delle diplomazie di Varsavia e Baghdad si sono detti d’accordo sulla necessità di intensificare le relazioni bilaterali e hanno parlato di immigrazione. Rau ha rassicurato l’omologo iracheno che “la cooperazione militare proseguirà” e ha ribadito “il suo sostegno alla sovranità dell’Iraq”. La Polonia riconosce le iniziative di Baghdad per la garanzia della stabilizzazione della regione e “la mediazione irachena in corso nel colloqui tra Arabia Saudita e Iran”, ha aggiunto il ministro. (Vap)