- "Ci attaccano dicendo che tante cose erano facili da fare. Ci dicano perché non le hanno fatte loro quando governavano. Per questo è arrivato il M5s". Lo ha detto la sindaca di Roma uscente del M5s, Virginia Raggi, in occasione della iniziativa elettorale a Villa Lazzaroni con il presidente del M5s, Giuseppe Conte.(Rer)