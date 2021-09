Ue-Cile: comitato di associazione lavora ad accordo modernizzato per partenariato più forte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un accordo modernizzato tra Unione europea e Cile per sviluppare un partenariato più forte a livello bilaterale e globale su questioni quali il multilateralismo, il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile e la promozione della democrazia, dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere. Questo è quanto è stato sottolineato nella videoconferenza della 17ma riunione del Comitato di associazione Cile-Unione europea, istituito dall'accordo di associazione del 2002. Lo si apprende dal Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) che ha specificato che la riunione si è tenuta ieri e che il comitato è stato copresieduto dal direttore per le Americhe del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Javier Nino Perez, e dal ministro facente funzioni degli Affari esteri del Cile, Carolina Valdivia. (segue) (Beb)