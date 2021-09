Ue-Cile: comitato di associazione lavora ad accordo modernizzato per partenariato più forte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comitato ha esaminato le relazioni bilaterali e l'attuazione dell'accordo di associazione (Aa) e ne ha evidenziato i risultati positivi. E' stato riconosciuto lo sviluppo di un'intensa agenda bilaterale, che si riflette in regolari dialoghi politici, con il dialogo ad alto livello sulla governance degli oceani tenutosi il 14-15 settembre 2021 da ultimo. Il comitato ha discusso lo stato di avanzamento dei negoziati in corso sull'accordo di associazione Ue-Cile modernizzato a seguito del settimo ciclo di negoziati sul dialogo politico e il pilastro della cooperazione il 21 settembre 2021, nonché i negoziati commerciali in corso. Entrambe le parti hanno ribadito il loro impegno a concludere i negoziati e hanno convenuto che un accordo modernizzato consentirebbe loro di sviluppare un partenariato più forte a livello bilaterale e globale su questioni quali il multilateralismo, il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile e la promozione della democrazia, dei diritti umani e dell'uguaglianza di genere. (segue) (Beb)