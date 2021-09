Ue-Cile: comitato di associazione lavora ad accordo modernizzato per partenariato più forte (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno condiviso opinioni sulle rispettive situazioni nazionali e regionali, nonché sugli affari globali, in particolare la pandemia di Covid 19 e le sue conseguenze. Hanno fatto riferimento alla necessità di rafforzare i sistemi sanitari e la preparazione internazionale e la risposta a future pandemie. Entrambe le parti hanno evidenziato il processo costituzionale in corso in Cile e hanno ribadito la propria disponibilità a condividere, se del caso, le proprie esperienze sui processi costituzionali. Per quanto riguarda il dialogo e la cooperazione bilaterali, le parti hanno esaminato le iniziative in corso e le strade per un impegno futuro. In questo contesto sono stati discussi anche l'interesse congiunto per lo sviluppo dell'idrogeno verde in Cile, le future opzioni per la cooperazione triangolare e il Fondo per lo sviluppo in transizione che sostiene iniziative sulla ripresa economica sostenibile post-pandemia. (segue) (Beb)