Ue-Cile: comitato di associazione lavora ad accordo modernizzato per partenariato più forte (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parti hanno ribadito il loro comune impegno per il rispetto e la protezione dei diritti umani. Dal 2009, l'Ue e il Cile tengono un dialogo annuale sui diritti umani, con l'ultima edizione tenutasi nell'ottobre 2020, affrontando questioni come la cooperazione multilaterale; rafforzamento del quadro istituzionale e delle politiche pubbliche per i diritti umani e la democrazia; inclusione e non discriminazione (Lgbti e popoli indigeni); affari e diritti umani e diritti delle donne e uguaglianza di genere. Le parti hanno ribadito la volontà di continuare questa cooperazione, in particolare attraverso il dialogo annuale, con la prossima edizione per identificare aree prioritarie per azioni congiunte, condividere informazioni sui progressi compiuti e scambiare idee su come andare avanti rispetto alle principali sfide in sospeso e per raccomandazioni internazionali e nazionali sui diritti umani. (segue) (Beb)