Ue-Cile: comitato di associazione lavora ad accordo modernizzato per partenariato più forte (5)

- Sul cambiamento climatico, le parti hanno sottolineato il successo della presidenza cilena della Cop25 e hanno riconosciuto il prezioso sostegno dell'Ue al Cile tramite Euroclima+ per svolgere questo ruolo di leadership. Entrambe le parti hanno convenuto di continuare a sostenere politiche ambiziose in vista della Cop26 attraverso la loro cooperazione bilaterale e insieme ai loro partner internazionali sulla base di una visione condivisa, i loro ambiziosi contributi determinati a livello nazionale e strategie a lungo termine. La Cop26 dovrebbe essere l'occasione in cui la comunità internazionale nel suo insieme si impegna per l'attuazione pratica dell'accordo di Parigi e per una ripresa rispettosa del clima dalla pandemia di Covid 19.Le parti hanno accolto con favore il terzo dialogo ad alto livello Ue-Cile sulla governance degli oceani svoltosi il 14 e 15 settembre. (segue) (Beb)