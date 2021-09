Ue-Cile: comitato di associazione lavora ad accordo modernizzato per partenariato più forte (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue e il Cile si sono impegnati a collaborare all'elaborazione di approcci comuni per una migliore governance degli oceani e ad avanzare su questioni di interesse comune, in particolare le aree marine protette, gli oceani e i cambiamenti climatici, lo strumento internazionale giuridicamente vincolante per la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse biologiche marine diversità delle aree al di fuori della giurisdizione nazionale (Bbnj) e pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.Entrambe le parti hanno accolto con favore il prossimo rinnovo, nel gennaio 2022, dell'accordo Ue-Cile per la cooperazione scientifica e tecnologica. Hanno convenuto sulla necessità di organizzare il nono comitato direttivo congiunto nell'ambito di questo accordo possibilmente entro la fine del 2021, al fine di perseguire un'attiva cooperazione bilaterale. Inoltre, entrambe le parti hanno espresso soddisfazione per la loro partnership in Mission Innovation, che mira ad accelerare ricerca e innovazione sull'energia pulita. Le parti hanno deciso che il 18mo comitato di associazione Ue-Cile si terrà a Santiago nel corso del 2022. (Beb)