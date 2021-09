Montenegro: Djukanovic all'Onu, rischio di destabilizzazione dei Balcani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione dei Balcani occidentali vive una fase di rinnovato pericolo di destabilizzazione. Lo ha dichiarato il presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, rivolgendosi all'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Il Montenegro, ha detto ancora il capo dello Stato, è impegnato nella difesa della democrazia. Nonostante le numerose sfide il Paese resta determinato a difendere la democrazia civica, inclusiva, multietnica ed europea e ad essere la prova che la democrazia multietnica nei Balcani è possibile. "Il Montenegro ha costruito e continua a costruire rapporti di fiducia e cooperazione con i suoi vicini. Era, come hanno detto alcuni alti funzionari, un'oasi di pace nei Balcani durante la guerra degli anni '90. Come contributore alla sicurezza regionale, è diventato un membro della Nato e un leader nel processo di integrazione europea", ha affermato Djukanovic. Secondo il capo dello Stato, i Balcani restano un luogo di confronto di interessi contrapposti. "Appesantiti dal passato, (i Balcani) non cessano di essere luogo di confronto di interessi contrapposti, competizioni geostrategiche, eterna preoccupazione di vari attori internazionali, ma non attirano sempre un'attenzione necessaria e tempestiva", ha affermato Djukanovic osservando che le sfide e le minacce alla democrazia multietnica nei Balcani non sono minori che in passato. (segue) (Seb)