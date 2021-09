Montenegro: Djukanovic all'Onu, rischio di destabilizzazione dei Balcani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I Balcani occidentali sono ancora una volta teatro di interessi geopolitici conflittuali, che hanno determinato un rallentamento nell'integrazione delle società nel loro ambiente naturale europeo, un indebolimento della fiducia e un ritardo nell'adozione dei valori europei. Questa confusione non solo porta alla stagnazione e ad un ulteriore ritardo nello sviluppo di questa regione europea, ma apre anche lo spazio per il ripristino di teorie distruttive secondo cui a causa dell'arretratezza questa regione non può vivere come una comunità multietnica e multireligiosa, né garantire il funzionamento di Stati. Una tesi così costruita è destinata soprattutto ad essere imputata alla Bosnia Erzegovina, ma anche ad altri Paesi più piccoli della regione, al fine di creare un alibi per il rinnovamento di progetti nazionalisti su larga scala che hanno portato alla guerra in quest'area negli anni '90 con quasi 150 mila vittime", ha detto Djukanovic. (Seb)