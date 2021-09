Recovery: ecco il cronoprogramma per messa a terra progetti 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito ai prossimi passi del cronoprogramma per messa a terra dei progetti del Pnrr, secondo quanto si apprende al termine del Cdm, sarà inoltrata alle Amministrazioni la richiesta di trasmettere al più presto alle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell’economia e delle finanze un preciso piano di adozione delle riforme e di compiuta realizzazione degli interventi da attuare entro il 31 dicembre prossimo, in modo da consentire un costante monitoraggio delle specifiche tappe da rispettare nel perseguire gli obiettivi. E’, inoltre, necessario che i Ministeri facciano pervenire al più presto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAGL e al Ministero dell’Economia e delle Finanze ulteriori proposte di norme attuative abilitanti ritenute necessarie, secondo le rispettive competenze, per proseguire nell’attuazione del PNRR. Nelle prossime settimane saranno poi convocate Cabine di regia settoriali con la partecipazione di Ministri individuati in base agli ambiti da approfondire. Seguirà una Cabina di regia cui parteciperanno le regioni, gli enti territoriali e altri soggetti. (segue) (Rin)