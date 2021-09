© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello approvato dal Cdm contro il rincaro delle bollette energetiche “è un provvedimento importante per imprese, famiglie e sopratutto per le fasce con un reddito basso e per le categorie vulnerabili. Così il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, che al termine del Cdm ha parlato di un “segnale importante, perché nessuno deve restare indietro”. (Rin)