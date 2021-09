San Siro: Cecchetti (Lega), su nuovo stadio Sala ostaggio della sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se dovesse essere confermato sindaco Giuseppe Sale continuerà a bloccare la costruzione del nuovo stadio cittadino di calcio di cui hanno bisogno Inter e Milan, per ossequiare i soliti veti ideologici posti dai Verdi, di cui è espressione, della sinistra e degli ormai alleati Cinque Stelle. Sala è ostaggio dei veti della sinistra che dice sempre no a tutto, che è green a parole ma poi non vuole nulla che porti al futuro. Lo afferma in una nota Fabrizio Cecchetti, vice capogruppo della Lega alla Camera dei Deputati. Il no alla possibilità di avere due stadi - prosegue Cecchetti - conferma la miopia amministrativa di questo sindaco: perché non guarda alle altre metropoli europee o anche a città come Manchester, che eppure ha la metà degli abitanti di Milano, che hanno tutte diversi stadi?". Una Milano che secondo l'onorevole non punterebbe al futuro, ma che invece rimarrebbe inchiodata al passato "con il freno a mano di Sala". (Com)