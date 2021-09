Roma 2021: Conte, città ora può volare con Raggi in segno legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora Roma può correre. Virginia ha fatto un lavoro incredibile ed è nelle condizioni di far volare Roma". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte in occasione della iniziativa elettorale a sostegno della sindaca di Roma uscente Virginia Raggi a Villa Lazzaroni. "Abbiamo bisogno del vostro sostegno e garantiamo che faremo tutto nel segno della legalità, della antucorruzione e dell'antimafia. Con onore e disciplina. Vogliamo coscienza civica e morale. I politici per primi devono tirarle fuori", ha concluso.(Rer)