- "Un obbrobrio internazionale come quello del 20 agosto 2015 quando Roma Capitale del mondo è diventata Capitale dell'infamia per un funerale di un Casamonica, non dobbiamo più permetterlo". Lo ha detto il presidente del M5s Giuseppe Conte in occasione della iniziativa elettorale a sostegno della sindaca di Roma uscente Virginia Raggi a Villa Lazzaroni. (Rer)