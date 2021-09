Germania: contributo al bilancio Ue a 38 miliardi di euro nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania dovrebbe versare al bilancio dell'Ue un contributo da record nel 2021, pari a 38 miliardi di euro, in aumento del 19 per cento dai 31,9 miliardi di euro dello scorso anno. È quanto comunica il ministero delle Finanze tedesco nella risposta a un'interrogazione presentata da Gerald Ullrich, deputato del Partito liberaldemocratico (Fdp) al Bundestag. Come riferisce il quotidiano “Die Welt”, il dicastero ha precisato che l'ammontare esatto non è prevedibile a esercizio finanziario ancora in corso. (Geb)