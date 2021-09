Regno Unito-Usa: Harry e Meghan al memoriale dell’11 settembre in primo viaggio da privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Harry e Meghan, duchi del Sussex, hanno fatto visita al memoriale dell’11 settembre a New York nel loro primo viaggio dopo aver abbandonato il titolo di reali. Secondo quanto riporta l'emittente radiotelevisiva "Sky News", il principe Harry e sua moglie prenderanno parte ad un evento il 25 settembre, nel quale lanceranno un appello ai leader mondiali per adottare una politica più equa in merito ai vaccini contro il coronavirus. "È meraviglioso tornare qui “, ha detto Meghan. La coppia ha incontrato il sindaco della città, Bill de Blasio, e la governatrice dello Stato di New York, Kathy Hochul. (Rel)