Kosovo-Serbia: targhe auto, Pristina assicura compensazioni per albanesi della Valle di Presevo

- I cittadini di etnia albanese residenti nella Valle di Presevo, nella Serbia meridionale, saranno compensati per i costi economici che dovranno sostenere con l'introduzione delle nuove regole sulle targhe automobilistiche da parte del Kosovo. Lo ha assicurato l'ufficio del presidente del Parlamento kosovaro Glauk Konjufca. "Tutto il denaro raccolto tramite il pagamento delle targhe (provvisorie) da parte delle famiglie albanesi della Valle di Presevo sarà restituito sotto forma di donazione alla Valle", ha spiegato l'ufficio del presidente Konjufca. Il quotidiano "Telegrafi" riferisce intanto che anche il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, ha detto che il governo di Pristina sta valutando le modalità per compensare i cittadini della Valle di Presevo. "Siamo consapevoli che i cittadini della Valle di Presevo sosterranno dei costi e siamo dispiaciuti di questo", ha dichiarato Kurti assicurando che il governo sta valutando le opzioni per garantire adeguate compensazioni. (segue) (Alt)