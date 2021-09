Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, Roma è sporca, da Zaghis dichiarazioni pasticciate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Roma è sporca. Non è una domanda, è una realtà. Le dichiarazioni pasticciate dell'Au di Ama Stefano Zaghis, apprese dalla stampa a commento del sondaggio della rivista americana Time Out, che riporta Roma tra le città più sporche del mondo, non fanno che rimarcare l'inadeguatezza dell'attuale Amministratore e il tentativo ripetuto di mascherare una realtà che è ormai innegabile". Così Natale di Cola, Cgil Roma e Lazio, e Giancarlo Cenciarelli, Fp Cgil Roma e Lazio. "Siamo di fronte agli effetti disastrosi, a livello ambientale e sanitario - aggiunge - così come sulle condizioni di lavoro, di una gestione fallimentare e inefficiente, che in 5 anni non ha saputo dare slancio e soluzioni concrete alle criticità del sistema, e oggi lascia un'eredità ancor più pesante ai cittadini della Capitale e a chi la governerà".