Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, Roma è sporca, da Zaghis dichiarazioni pasticciate (2)

- "Zaghis farebbe bene a tacere: non è con la stampa che si difende " la più grande azienda di igiene urbana d'Europa" e il "lavoro di migliaia di operatori ecologici". L'Azienda è stata volutamente sottodimensionata e paralizzata: in questi anni le condizioni di lavoro sono peggiorate, e per l'inefficienza del management i lavoratori sono stati lasciati soli a compensare le mancate direttive sull'organizzazione del lavoro e sullo stato degli impianti, sempre più al limite della sicurezza, e non solo per la gestione dei protocolli in pandemia. Relazioni sindacali difficilissime, e risposte insufficienti: la mancanza di programmazione ha portato al disastro attuale, e sui lavoratori ricadono anche le esasperazioni dei cittadini per l'inefficienza del servizio. Nulla di concreto è stato fatto per tutelarli dalle continue e sempre maggiori aggressioni", proseguono Di Cola e Cenciarelli. (segue) (Com)