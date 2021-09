Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, Roma è sporca, da Zaghis dichiarazioni pasticciate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La crisi ciclica dei rifiuti di Roma e del Lazio, e le ripercussioni su tutto il sistema, non hanno trovato in 5 anni alcun impegno politico chiaro da parte di Roma Capitale e nessun piano industriale degno di questo nome, con la predisposizione di investimenti seri per il raggiungimento dell'autosufficienza impiantistica e della chiusura del ciclo. A Roma si è scelto di non scegliere. Oggi Ama ha meno impianti, la bagarre sulle discariche – una parte del problema – ha distratto strumentalmente dalle vere responsabilità politiche di chi pesa per il 70 per cento sulla complessiva produzione di rifiuti dell'intera regione". (segue) (Com)