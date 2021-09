Rifiuti: Cgil-Fp Cgil, Roma è sporca, da Zaghis dichiarazioni pasticciate (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La 'complessità'di Roma non è un aspetto dietro cui nascondersi ma una realtà che richiede scelte politiche e aziendali all'altezza: Zaghis dovrebbe interrogarsi se a questa sfida sia stato e sarà in grado di dare risposta. Continuiamo a sostenere che all'azienda pubblica dei rifiuti serva una dimensione industriale, di portata regionale, e investimenti che mirino alla sostenibilità e alla chiusura del ciclo, per evitare ricadute sull'intero sistema regionale e sugli altri territori, e per uscire dall'onerosa e inefficiente dipendenza da privati e altre regioni. Fino ad oggi, questo non è accaduto, e l'amministratore di Ama, così come la sindaca Raggi, ne hanno la piena responsabilità", concludono i sindacalisti. (Com)