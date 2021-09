Covid: 137 tamponi positivi nelle scuole in provincia di Milano e Lodi, quasi 2000 persone isolate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ats-Città Metropolitana di Milano segnala che, nella settimana dal 13 al 19 settembre, ha ricevuto segnalazioni per 137 casi di tamponi positivi nelle scuole delle province di Milano e Lodi. 116 gli alunni risultati positivi, mentre 21 è il numero degli operatori scolastici. La scuola secondaria di secondo grado fa segnare il tasso più alto di positività con 38 infetti, seguita dalla scuola primaria con 34. Subito isolate le 90 classi coinvolte, per un totale complessivo di 1793 persone: 1706 alunni e 87 operatori. (Com)